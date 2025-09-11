قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 أسباب قد تجعل عصير القصب خطرًا على حياتك
رئيس "الوطني الفلسطيني": توقيع نتنياهو "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" انتهاك خطير للقانون الدولي
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
أحمد سعد عن ملابسه المثيرة للجدل: نقطة ضعفي وأتقبل النقد بروح الدعابة
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
قرار جديد بشأن 4 سيدات يمارسن العلاقة المحرمة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس 4 سيدات "يحملن جنسية إحدى الدول" لإدارة احداهن نادى صحى "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة وذلك 15 يوما  على ذمة التحقيقات.


 


 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.


 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.


 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (4 سيدات "يحملن جنسية إحدى الدول" ، شخصين) .. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة اخبار الحوادث اخبار القاهره

