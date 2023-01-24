تأجيل محاكمة المتهم بإصابة طفل بسيارته فى الأميرية إلى 14 فبراير

لورود التقرير الطبي..

قررت محكمة جنح الطفل الأميرية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس طفل، عندما كان يقود سيارته بسرعة جنونية فى “مدينتى”، إلى جلسة 14 فبراير القادم لورود التقرير الطبى النهائي وتفريغ كاميرات المراقبة حول الواقعة.

حادث مرورى أعلى الطريق

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى "يوسف"، فى العقد الثانى من العمر، بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى، وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه.