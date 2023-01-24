عربية البنات.. سوزوكي ماروتي "فابريكا" بـ 78 ألف جنيه

اذا كنتى تفكري فى اقتناء سيارتك الأولى وتعلم القيادة باحتراف بشكل عملي، تعد سيارة “سوزوكي” اليابانية الأيقونية فى السوق المصري “ماروتي” أفضل خيار، لصغر حجمها وتوفيرها فى استهلاك الوقود، بالإضافة لسعر سوزوكي ماروتي المناسب سواء كسيارة أو كقطع غيار.

وفقاُ لمنصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأشهر فى مصر، تستطيع شراء سوزوكي ماروتى موديل 2013 مقابل 78 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي

تأتى سوزوكي ماروتي موديل 2013 بمحرك 800 سي سي، بقوة 36 حصانا، مع ناقل حركة "مانيوال" من 4 سرعات، بخزان وقود سعة 30 لترًا، وسرعة قصوى 138 كيلو مترًا في الساعة.

سوزوكي ماروتي

بالرغم من حجم سوزوكي ماروتي موديل 2013 الصغير، إلا أنها تعطي مساحة رحبة داخل مقصورتها لشخصين فى المقدمة بالإضافة لطفلين في المقعد الخلفي، مع عجلة قيادة تقليدية، وعدادات مبسطة.

سوزوكي ماروتي

وفقاً لمالك السيارة، جاءت سوزوكي ماروتي موديل 2013 بدون أى داهانات “فابريكا”، بلغت قراءة العداد الخاص بها 39 ألف كيلومتر، باللون النبيتي مقابل 60 ألف جنيه.