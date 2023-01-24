مافيا تسيطر عليها.. تعليق رشوان توفيق بعد حكم قضية فيلا أكتوبر

راضي عن ابنتي

علق الفنان رشوان توفيق، على الحكم القضائي النهائي في قضية فيلا أكتوبر ضد ابنته، مؤكدا أن هذه الفيلا من ماله الخاص.



وأضاف رشوان توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك قوة مسيطرة على البنت، والقضاء المصري شامخ وعادل، لافتا إلى أن هذه الفيلا من مالي الخاص.



راضي عن ابنتي

وتابع الفنان رشوان توفيق، أن ":عملت كل ده علشان احميها من محاولة السيطرة عليها وعلى الفيلا، وهناك مافيا تحاول الحصول على أموالي من خلال ابنتي، راضي عن ابنتي وهي فتاة ضعيفة الشخصية".



لا تتنازلي عن الفيلا

ووجه الفنان رشوان توفيق، رسالة لابنته، قائلا :"أقول لابنتي أيه أنني علمت كل ده عشان أحميكي و لا تتنازلي عن الفيلا ومستعد اعطيكي كل حاجة بشرط أن لا تتنزلي لأحد .



فيما رفضت محكمة استئناف جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم اليوم الثلاثاء، استئناف آية رشوان توفيق، وأيدت الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وأجلت الدائرة العاشرة مدنى استئناف عالى محكمة جنوب القاهرة، استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر لوالدها برفض الدعوى التى طالبت فيها ببطلان قسمة شاليهات رأس سدر لجلسة 21 سبتمبر لورود أصل الصحيفة.