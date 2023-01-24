مفاجأة في وقف بنك مصر شهادة الـ 25% .. مصرفية تكشف

كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، تفاصيل وقف بنك مصر شهادة 25%، مؤكدة أن هذا الأمر كان معروف منذ أسبوعين.



وأضافت سهر الدماطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ساهمت شهادة 25% في دخول للبنك الأهلي 65 ألف عميل من خارج القطاع المصرفي، متابعة أن :"الناس حطت فلوسها في شهادة 25% ، بدلا ما تروح لمستريح ، ولا يحصلون على هذه الأرباح من المستريح".





وتابعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن الشهادات التي تطلقها الدولة، وخاصة شهادة 25% تعمل على كبح التضخم، مشيرة إلى أن الشهادة متاحة في بنكي الأهلي ومصر حتى آخر الشهر.

البنك المركزي



وأكملت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي الوحيد الذي يضمن أموال العملاء، وهناك بنوك كثيرة وقعت، لافتة إلى أن شهادة 25% فرصة جيدة للمواطنين.

