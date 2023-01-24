عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في وقف بنك مصر شهادة الـ 25% .. مصرفية تكشف

شهادة 25%
شهادة 25%

كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، تفاصيل وقف بنك مصر شهادة 25%، مؤكدة أن هذا الأمر كان معروف منذ أسبوعين.

txt

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

txt

بنك القاهرة يطرح شهادة جولد السنوية بعائد 25%.. أحمد موسى يفجر مفاجأة


وأضافت سهر الدماطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ساهمت  شهادة 25% في دخول للبنك الأهلي 65 ألف عميل من خارج القطاع المصرفي، متابعة أن :"الناس حطت فلوسها في  شهادة 25% ، بدلا ما تروح لمستريح ، ولا يحصلون على هذه الأرباح من المستريح".

txt

البنك الاهلى: حصيلة شهادات الـ25٪ و22.5٪؜؜ بلغت 260 مليار جنيه

txt

بنك مصر: وقف شهادة 25% الجديدة خلال أيام


 

وتابعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن الشهادات التي تطلقها الدولة، وخاصة شهادة 25% تعمل على كبح التضخم، مشيرة إلى أن الشهادة متاحة في بنكي الأهلي ومصر حتى آخر الشهر.

 

البنك المركزي


وأكملت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي الوحيد الذي يضمن أموال العملاء، وهناك بنوك كثيرة وقعت، لافتة إلى أن شهادة 25% فرصة جيدة للمواطنين.
 

شهادة 25 سهر الدماطى القطاع المصرفي كبح التضخم البنك المركزي شهادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

رصيد الستر خلص.. أجر مساعدة دينا الشربيني 6500 جنيه يوميا.. تفاصيل صادمة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

الأب الذئب.. نهش عرض ابنته الصغيرة بالبحيرة وصور الجريمة كاملة.. تفاصيل كارثية

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بهذا القرار بعد ثنائية غزل المحلة

موضوعات متعلقة

بنك مصر: شهادات 25% تتوقف قبل نهاية الشهر الجاري

بنك القاهرة يطرح شهادة جولد السنوية بعائد 25%.. أحمد موسى يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

أول تعليق من شوبير بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

زيارة تاريخية.. ناريندرا مودي يبعث رسالة للرئيس السيسي بعد وصوله الهند

امنعوا الضحك ..إبراهيم سعيد يسخر من هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

مفاجأة سارة بالترم الثاني.. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم| تغطية خاصة

مصدر أمنى ينفى تعرض كمين أسوان لهجوم .. ويكشف تفاصيل استشهاد ضابط

أسباب طرح شهادات 25 % في بنك القاهرة ووقفها في الأهلي ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفها قبل ما تعملها .. مضاعفات عملية حصوات الكلى

تحت السلم.. شاهد طريقة تصنيع الآندومي بالهند.. لن تتناوله أبدا

Everything Everywhere All at Once يتصدر ترشيحات الأوسكار.. تعرف على قصته

رانيا يوسف تتحدث عن علاقة جمالها بالرجال .. ماذا قالت ؟

فيديو

بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

تحذير عاجل من أدوية السعال.. الصحة العالمية تؤكد: تسبب الوفاة

"أنا مش جاحدة ودي الحقيقة"..ابنة عمرو محمد علي تهاجم والدها في مرضه|فيديوجراف

"الناس اشتكت".. تفاصيل اكتشاف أكبر مقبرة حمير في الفيوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ