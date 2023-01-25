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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يحفظك من كل شر.. احرص عليه يوميا في كل وقت

صدى البلد

دعاء الحفظ من كل شر ..يتعرض الانسان لكثير من الابتلاءات في حياته لذلك فإن الملجأ الوحيد للنجاة هو الدعاء والتقرب إلى الله، وينبغي على كل مسلم أن يدعو الله أن يحفظه ويحميه ويرعاه، حيث علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا ننتظر أن حدوث الابتلاء حتى نكثر من الدعاء، بل يجب علينا أن نسأل الله دائمًا أن يحفظنا من كل شر، لذلك نقدم لكم دعاء الحفظ من كل شر ، فاحرصوا على ترديده.

دعاء الحفظ من كل شر

اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظنا، اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا.

اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله.

 اللهم أحفظنا وأحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريتنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفيما رزقتنا.

اللهم أنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظنامن كل شر.

 اللهم احفظنا بما حفظت يونس في بطن الحوت وكما نجيب إبراهيم من النار، اللهم تب علينا وتقبلها عندك بقبول حسن. 

اللهم أنك أنت الحافظ والعفو الغفور، لا تؤاخذنا بذنوبنا واحفظنا بحفظك وكرمك، اللهم لا تكل أمرنا لمن لا يحفظها. ولا ينصرنا بحق نبيك محمد اللهم أحفظنا بكل أسم هو لك، اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا من هو بفضله نعيش ونحيا، اللهم أحفظنا باسمك الأعلى. 

اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، اللهم قنا شر الأسوأ. ولا تجعلنا محلاً للبلوى.

اللهم أبعد عنا من لا يخافك وأبعد عنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. 

 اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من السوء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انصرنا وأحفظنا بحفظك. وبعظيم اسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل، اللهم أحفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد. 

دعاء الحفظ من كل شر دعاءطرد الشيطان

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