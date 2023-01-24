عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ربنا يصبر أهله.. وزير التعليم ينعى وكيل مديرية البحيرة

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، نعى خلاله بيكساوي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة الذي وافته المنية صباح اليوم.

حيث قال وزير التربية والتعليم في بيانه : نيابة عن جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الأستاذ بيكساوي مصطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الذي وافته المنية صباح اليوم..

وأضاف وزير التربية والتعليم في بيانه : ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

جدير بالذكر أن بيكساوي مصطفى كان يشغل منصب مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية ومدير إدارة العمرانية التعليمية ، ثم أصبح وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة

وكان بيكساوي مصطفى يمتلك سيرة ذاتية طيبة وحافلة بالخبرات العميقة فى التربية والتعليم ، حيث كان حاصلاً على العديد من المؤهلات العلمية والتربوية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

تعليق خالد الغندور علي فوز الاهلي أمام البنك وتصدره الجدول

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

ترشيحاتنا

بخيل جلدة.. زوجة بمحكمة الأسرة: 10 سنين عايشة بالإيجار وخيره كله لأخته

برلمانية توضح أسباب قرار تعليم طلاب المرحلة الإعدادية اللغة الفرنسية

أخبار الزمالك.. رحيل فيريرا وحقيقة تعيين محمود فايز في الجهاز الفني

رئيس جامعة الأزهر الأسبق: أفكار القرآنيين تتنافى مع العقل والمنطق

الإمارات تدين تمزيق نسخة من المصحف في هولندا

الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة في الأوقاف.. التقديم خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مومياء جلدها رطب وعروقها مليئة بالدم رغم مرور 2100 عام

سبب خطير سيجعلك ترتدي النظارات الشمسية في فصل الشتاء

سعرها خرافي.. هيفاء وهبي تكشف عن سيارتها الخارقة خلال "سيشن" جديد| شاهد

زي الجاهز .. طريقة عمل العيش الفينو

فيديو

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

عاكس مراته.. تفاصيل مؤلمة في حادث شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ