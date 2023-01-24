ربنا يصبر أهله.. وزير التعليم ينعى وكيل مديرية البحيرة

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، نعى خلاله بيكساوي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة الذي وافته المنية صباح اليوم.

حيث قال وزير التربية والتعليم في بيانه : نيابة عن جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الأستاذ بيكساوي مصطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الذي وافته المنية صباح اليوم..

وأضاف وزير التربية والتعليم في بيانه : ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

جدير بالذكر أن بيكساوي مصطفى كان يشغل منصب مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية ومدير إدارة العمرانية التعليمية ، ثم أصبح وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة

وكان بيكساوي مصطفى يمتلك سيرة ذاتية طيبة وحافلة بالخبرات العميقة فى التربية والتعليم ، حيث كان حاصلاً على العديد من المؤهلات العلمية والتربوية.