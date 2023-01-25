احذفهم فورا.. أكثر من 200 تطبيق يتحكم في هاتفك عن بُعد ويسرق أموالك

حذر خبراء الأمن الإلكتروني من خطورة تحميل وتثبيت عدد من التطبيقات الضارة على الهواتف الذكية، حيث تعمل هذه التطبيقات على اختراق جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين بالإضافة إلى التحكم كليا في هواتفهم وسرقة الحسابات البنكية.

ونصح الخبراء بضرورة حذف هذه التطبيقات على الفور، والتي تزيد على 200 تطبيق ضار يقوم عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية بتحميلها واستخدامها، حيث اكتشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع التايلاندية وكذلك الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن هذه التطبيقات خطيرة للغاية وتستهدف سرقة أموال الضحايا وبياناتهم.

ونشر المحققون في الوزارة النتائج التي توصلوا إليها في 20 يناير، مؤكدين أن مستخدمو هواتف أندرويد و آيفون في جميع أنحاء العالم عرضة لضرر هذه التطبيقات عن طريق تحميلها وتثبيتها على هواتفهم بدون قصد أو علم لمدى الضرر الذي تسببه.

وتتراوح التطبيقات من مديري كلمات المرور وتطبيقات التعديل على الصور إلى ماسحات PDF وتطبيقات المراسلة والدردشة، والتي تقوم باختراق البيانات الشخصية وتسمح للمخترقين بالتحكم عن بعد في هواتف الضحايا.

وكشفت الوزارة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن هناك "تفشيًا" للتطبيقات الضارة عبر تطبيقات Android و iOS ، كما أكدت أنها بدأت تحقيقا بعد أن علمت بقضية سرقة أموال أثرت على المستخدمين "على نطاق واسع".

أكثر من 200 تطبيق يسرق أموالك، DES

أكثر من 200 تطبيق يسرق أموالك، DES

أكثر من 200 تطبيق يسرق أموالك، DES

أكثر من 200 تطبيق يسرق أموالك، DES

أكثر من 200 تطبيق يسرق أموالك، DES

أكثر من 200 تطبيق يسرق أموالك، DES

أكثر من 200 تطبيق يسرق أموالك، DES

أكثر من 200 تطبيق يسرق أموالك، DES