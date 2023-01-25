أمير مرتضى وجوده مهم | ميدو يوجه رسالة غامضة.. تفاصيل مثيرة

طالب أحمد حسام ميدو، بحماية أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك في القلعة البيضاء مشددا على أهمية تواجد الأدوات المُساعدة له.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أمير مرتضى وجوده مهم واستمراره مهم جدا في الزمالك ولكن أمير يحتاج في الوقت الحالي إلى إعادة تقييم الأمور داخل النادي في الوقت الحالي"

أضاف: "مهنة أمير مرتضى تحتاج إلى أسلحة، وعشان كدة لازم نادي الزمالك يوفر لأمير مرتضى الأدوات اللي تنجح أمير مرتضى"

واختتم: "أمير مرتضى أنسب واحد للتواجد في منصب المشرف العام على الكرة في الزمالك، ولكن في حاجة إلى أدوات وأسلحة ولابد من حماية أمير مرتضى في الزمالك ليس إعلاميا فقط، وإنما تسلح أمير بالأدوات، ووجود فريق عمل قوي والاستعانة بأبناء الزمالك أصحاب الخبرة ولاعبي الزمالك القدامى"