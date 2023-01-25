نور: عانيت من أزمة صحية امتدت لسنوات.. وهذا سر انتفاخ شفايفي في فيلم هنيدي

حلت الفنانة نور، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في حلقة اليوم من برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ".

انتفاخ شفايفها

علقت الفنانة نور على صور انتفاخ شفايفها في أحد مشاهد فيلم الدكتور نبيل أخصائي تجميل مع الفنان محمد هنيدي، قائلة: "مش أنا اللي نزلت الصور على السوشيال ميديا، والصورة دي مش حقيقية، وفي المشهد ده المفروض واخدة حقنة غلط تسببت في انتفاخ الشفايف.. الأمر كله له علاقة بقصة الفيلم".

وتابعت نور: “لما الصور نزلت على السوشيال ميديا الناس اتفاجئت بشكلي لكن هذا المظهر له علاقة بدوري في الفيلم”.

وأكدت الفنانة نور، أن 2022 كان عاما جيدا بالنسبة لها على مستوى الاعمال الفنية ، مضيفة: "شاركت في مسلسلات راجعين يا هوي، وموضوع عائلي، وفيلم الدكتور نبيل أخصائي تجميل ".

وتابعت نور: "أتمنى أن استمر في تقديم أعمال فنية جيدة تنال إعجاب الجمهور، كما أتمنى الفرج لـ لبنان في عام 2023 ".

عمليات التجميل

ردت الفنانة نور، على سؤال " هل من الممكن أن تجري عملية تجميل في المستقبل "، قائلة:" ممكن اعمل علميات تجميل لو حسيت إني محتاجة اعمل عملية عشان أحسن حاجة في شكلي".

وأضافت نور: "أنا بخاف أغير شكلي وعايزة أصحى الصبح أبص في المراية أشوف نفسي، وعمليات التجميل حرية شخصية لكن البعض يقوم بإجرائها بدافع اتباع الموضة فقط".

وتحدثت نور عن كواليس فيلم الدكتور نبيل اخصائي تجميل، قائلة :" كواليس الفيلم دمها خفيف ومحمد هنيدي ممثل رائع ومبسوطة بالعمل معه، وهو دمه خفيف جدا".

أكدت الفنانة نور، أنه من الوارد أن يكون ضعف المرأة هو مصدر قوتها في بعض الأحيان.

وقالت نور في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ما يميز أي مرأة هو ذكائها وحنيتها ".

وأضافت نور :" المرأة تحب أن تكون المسيطرة في بعض الأوقات لكنها تعرف متى تترك المجال لشخص اخر كي يتألق، مضيفة:" المراة قوية في كل الأحوال والست الضعيفة قوية أيضا لأنها قادرة على التعايش مع الظروف المحيطة بها ".

وتابعت نور :" شخصيتي اختلفت كثيرا بعد إنجاب أبنائي، وأصبحت أدافع عن أبنائي بشكل كبير واتعلمت الصبر والعطاء والتضحية من أجل مصلحة أبنائي ".

أزمة صحية

تحدثت الفنانة نور، عن أزمة صحية كانت تعاني منها لفترة طويلة لكنها تماثلت الشفاء منها، قائلة: زمان وكان عندي ربو وكنت بعاني لسنوات طويلة من هذا الأمر لكني تماثلت الشفاء".

وفي سياق أخر تحدثت نور عن حياتها الشخصية، قائلة:" بحب اعمل كشف حساب لنفسي وأبنائي ومش بعمل كشف حساب لحد تاني"، مضيفة:" أعطي لقب البرنس لزوجي".

وتابعت نور :" انا كنت في كلية فنون جميلة وكنت بحب الرسم بشكل كبير لكن مع دخول في مجال الفن والتمثيل أصبحت مقلة في ممارستي للرسم والنحت ".

وشاركت الفنانة نور في فقرة ترفيهية مع رامي رضوان، وقاموا بممارسة لعبة طريفة على الهواء، عبارة عن إزالة مكعبات من الخشب مرصوصة على شكل برج .

وخسرت الفنانة نور التحدي ، وقام رامي رضوان بالحكم عليها وطلب منها الغناء على الهواء .

وفي سياق متصل قالت نور :" أنا بحب الأكل جدا، ولما مش بيبقى عندي تصوير باكل براحتي وبزيد في الوزن، ولكن مع بداية أي عمل أكون حريصة على اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن".