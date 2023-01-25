ابتعد عن السبائك.. رسالة هامة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب

حذرت شعبة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين من شراء السبائك غير مدموغة.

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية الشروط التي يجب أن تتوافر في السبائك التي يتم بيعها للمستهلك أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة و الموازين لضمان عيار ووزن السبيكة , بالاضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراه .

شراء السبائك الذهبية

وأوضح ميلاد، أن السبائك غير المدموغة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مطابقة للمواصفات كما يعتبر بيعها للمستهلك غير قانوني بينما يتم تداولها كخام بين المصانع و الورش فقط علي يتم دمغها ومعايرتها بعد انتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية .

ولفت إلى أن تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق والارقام المدونة علي تلك السبائك ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير معايرة أو مضمونة بشكل رسمي بما يفتح مجالا واسعا لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي.

وتابع : كما لم يسدد عن انتاجها ضريبة او رسوم دمغة معايرة وتعتبر تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي ، ناصحا المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية.

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، أن جميع سبائك الذهب الموجودة داخل محال الصاغة سليمة ومدموغة، وهناك رقابة دورية من مصلحة الدمغة والموازين على جميع محلات الذهب، للتأكد من العيارات والسبائك.

شراء الذهب

نصح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب،المواطنين الراغبة فى شراء الذهب بـ عدم شراء الجنيه الذهب أوالسبائك.

وطلب مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب من الراغبين في اقتناء الذهب بـ شراء المشغولات، لأن المصنعية أصبحت واحد".

وجه ناجي فرج، رسالة للمواطنين بشراء شهادة بعائد 25%، بدلا من شراء الذهب، قائلا “ بلاش نشتري ذهب و اشتري الشهادات”.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 بيع 2,017 شراء 2,029 سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,849 شراء 1,860 سعر الذهب عيار 21 بيع 1,765 شراء 1,775 سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,513 شراء 1,521 سعر جرام الذهب عيار 14 بيع 1,177 شراء 1,183 سعر الذهب عيار 12 بيع 1,009 شراء 1,014 الاونصة بيع 62,733 شراء 63,089 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,120 شراء 14,200 سعر كيلو الذهب اليوم بدون مصنعية بيع 2,017,143 شراء 2,028,571

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