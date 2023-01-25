غلق 5 منشآت وتحرير 56 محضرا متنوعا و13 إنذارا بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لذلك؛ شن حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على المنشأت التجارية لمراقبة الأسعار إستهدفت الحملة شارع قصر رأس التين وأسفرت الحملة عن غلق منشأتين وتحرير ١١ محضر متنوع، و١٣ إنذار ، وإعدام ١٥ كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفرض غرامات فورية تقدر ب ٣ آلاف جنيه.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والمخازن والمنشآت بمنطقة المنشية الجديدة حيث أسفرت الحملة عن إعدام ٢٥ كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ٢٦ محضر متنوع وغلق ٣ منشآت وتحصيل غرامات بقيمة ٢٠٠٠ جنيه .

ونفذ حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية إستهدفت شوارع الميرغني والخديوى ، سلامه حجازى ،الشهيدة أم صابر وشارع العمدة بالحضرة الجديدة وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل بمنطقة محرم بك لحيازتها ٢٥٠ كجم قمح محلى ممنوع من التداول وتحرير محضر حيازة ١٠٠ كجم أرز مجهول المصدر كما تم ضبط أحد المحلات بمنطقة الحضرة يقوم ببيع الأرز أعلى من التسعيرة وعلى الفور تم بيع ١٠٠ ك من الأرز للمواطنين بالتسعيرة تحت إشراف الحى.

وقام حى المنتزة ثان برئاسة الأستاذة هدي أبو كليلة بحملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية شملت شوارع الحرمين ، النبوي المهندس ، الجمعية ، ٢٥ بحرية ، منطقة طوسون وأسفرت الحملة عن تحرير ١٩ محضر متنوع .

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع.