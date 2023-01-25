جامعة الإسكندرية: وجود مشرف من أساتذة الطب للبروتوكولات البحثية الخاصة بالتعامل مع المرضى

أوصى الدكتور أشرف الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، بوجود مشرف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الإسكندرية على أي بروتوكول بحثي يتعامل مع المرضى، بكافة كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أنه ستتم أخذ الموافقة الأخلاقية من لجنة أخلاقيات كلية الطب جامعة الإسكندرية على أن يستثتي من ذلك كلية طب الأسنان والتمريض ومعهد البحوث الطبية والمعهد العالى للصحة العامة.

وأكد الغندور أن لجنة أخلاقيات كلية الطب بجامعة الاسكندرية ستعمل على إبداء الرأي في تلك البروتوكولات الطبية الصادرة من الكليات المختلفة، بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة لحالة المرضي الصحية، في إطار ما تتطلبه تلك الحالات الطبية المعروضة على اللجنة، وذلك من خلال تقديم المشورة الطبية الصحيحة.

ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وجامعة دودوما بتنزانيا.

كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة أورال الفيدرالية بروسيا.

ووافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليونسكو لتعليم وثقافة الطفل بجامعة الإسكندرية.