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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الـ SUV.. هات شفروليه تاهو 2023 وانت جي من السعودية

شفروليه تاهو موديل
شفروليه تاهو موديل 2023

أعلن مجلس الوزراء عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، ثم نشر قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك .

شفروليه تاهو موديل 2023

لذلك يبحث المقيمون فى الدول العربية ، عن افضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات وأسعار السيارة شفروليه تاهو موديل 2023 في السعودية والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية .

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وتأتى السيارة شفروليه تاهو موديل 2023 ، بمحرك V8، سعة 5.3 لتر، والذي يولد قوة 355 حصان وعزم دوران 518 نيوتن متر ، متصلًا بناقل حركة 10 سرعات أوتوماتيك ، وهو موجه إلى نظام دفع خلفي أو كلي حسب الفئة ، و بكفاءة استهلاك وقود 9.7 كم/لتر. خزان الوقود بسعة 91 لتر، و تتسارع من 0 – 100 كم/س في 6.8 ثانية، لتصل سرعة قصوى 232 كم/س .

شفروليه تاهو موديل 2023

وتأتى المقصورة الداخلية للسيارة شفروليه تاهو موديل 2023، بعجلة قيادة مدفأة مغطاة بالجلد، ومتعددة الوظائف مع مفاتيح التحكم في وظائف القيادة وأنظمة المقصورة ، مع ثلاجة مدمجة لتبريد المشروبات حتى -5 درجة مئوية ، و فتحة سقف كهربائية بانورامية، و تكيف أوتوماتيكي مستقل التحكم، والذي يغطي ثلاثة مناطق: للسائق والراكب الأمامي والمقاعد الخلفية، لتوفير بيئة دافئة أو باردة ، و نظام دخول ذكي، وزر لتشغيل المحرك، بجانب ميزة التشغيل عن بعد.

وتضم السيارة شفروليه تاهو موديل 2023، وسائل السلامة والأمان متعددة ومنها الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب الأمامي، والوسائد الهوائية الجانبية للسائق والراكب الأمامي، والوسائد الهوائية الستائرية، ونظام استشعار وجود الراكب الأمامي لتفعيل الوسائد الهوائية، ومثبت مقعد الطفل LATCH، و الفرامل المانعة للانغلاق، و نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، ومثبت السرعة التكيفي، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وتفادي التصادم الأمامي، ومراقبة المنطقة العمياء، والفرملة الأوتوماتيكية الطارئة، ونظام مساعدة الركن الأمامي والخلفي، ومساعدة البقاء في المسار، وتنبيه عند مغادرة المسار، ومؤشر المسافة اللاحقة، وتنبيه حركة المرور الخلفية مع رصد المشاة، وكاميرا الرؤية الخلفية فائقة الدقة،  وكاميرا محيطية فائقة الدقة، ونظام التذكير بالمقعد الخلفي، ونظام منع السرقة.

شفروليه تاهو موديل 2023

أما عن أسعار سيارة تاهو موديل 2023 في السعودية :

- فئة LS بسعر 246,800 ريال سعودي 

- فئة LT بسعر 261,800 ريال سعودي 

- فئة Z71 بسعر 296,500 ريال سعودي            

شفروليه تاهو موديل 2023

                   

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