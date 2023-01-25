مداه 900 كلم.. روسيا تختبر الصاروخ الذي لا يقهر |تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الفرقاطة أدميرال جورشكوف تختبر صواريخ زيركون التي يتجاوز مداها 900 كلم.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرا بإنتاج دفعة جديدة من صواريخ "زيركون" المتطورة، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ذات القدرات النووية، حيث تبلغ سرعتها حوالي 7 آلاف ميل في الساعة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصف صواريخ "زيركون" بأنها لا تقهر ولا يمكن إيقافها بواسطة الدفاعات الجوية الغربية، حيث ضخ الرئيس الروسي أموالا طائلة في تطوير هذه الصواريخ الجديدة ذات القدرات النووية.

ودخل صاروخ كروز زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت الخدمة في وقت سابق هذا العام، حيث تم توقيع أول عقد لإنتاج الدفعة الأولى من الصواريخ في صيف عام 2021، كما تم توقيع عقد إضافي لإنتاج مزيد من الصواريخ هذا الخريف.

ووفقا للصحيفة، لم تُعلن روسيا رسميا عن الأمر الجديد بشأن الصواريخ، لكن وسائل إعلام روسية حكومية أكدت الأنباء، كاشفة عن عقد جديد لتسليم "عشرات الصواريخ" من طراز "زيركون" فائقة السرعة في عام 2023.