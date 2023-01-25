عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل أقضي الصلوات الفائتة الجهرية سرا أم علانية؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل أقضي الصلوات الفائتة الجهرية سرا أم علانية؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: حسب الوقت الذى ستقضي فيه هذه الصلوات فالعبرة بالوقت التى تؤدى فيه.

وأضاف أمين الفتوى أن الصلوات منها السرية ومنها الجهرية، والوقت منه وقت سر ووقت جهر، ووقت الجهر هو المغرب والعشاء والفجر، والسر هو وقت الظهر والعصر، فالإنسان إذا كان سيقضي الصلوات فى وقت صلاة الظهر أو العصر سيسر في الصلاة.

وضرب أمين الفتوى مثالا على ذلك قائلا: "فلو فاتنى صلاة الفجر وهي جهرية وسأقضيها بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر فسأصليها سرا، لأن هذا الوقت وقت إسرار، ولو فاتتنى صلاة الظهر وسأقضيها وقت صلاة المغرب فسأجهر بالقراءة مراعاة للوقت.

وأكد أمين لفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، أن العبرة في قضاء الصلوات الفائتة ستكون بالوقت التى تؤدى فيه الصلاة.

كيفية أقضي الصلوات الفائتة

 سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل:" مذهب الشافعية يقول بلزوم الترتيب، الظهر ثم العصر ثم المغرب، ومذهب الجمهور لا يلزم بالترتيب فأصلي المغرب ثم قضاء ما فات سواء العصر أو الظهر"

وشدد على أن ثمرة الخلاف أنه لو دخلت المسجد في وقت المغرب أنوي صلاة المغرب ثم أقضي الفائت، مؤكداً جواز الأخذ بأي رأي تيسر للمصلي فليفعل.

كيف أقضي الصلوات الفائتة دار الإفتاء الصلوات الفائتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل..تفاصيل

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بعد رحيل فيريرا| مرتضى منصور يزف بشرى لجمهور الزمالك

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح كميات كبيرة من اللحوم البلدي استعدادا لشهر رمضان

لتجنب الخسائر.. 10 نصائح هامة لمربي الماشية فى فصل الشتاء

هل أقضي الصلوات الفائتة الجهرية سرا أم علانية؟.. الإفتاء تجيب

السيسي يضع إكليلا من الزهور على ضريح المهاتما غاندي| شاهد

75 عامًا من العلاقات| السيسي: أهنئ الهند بمناسبة يوم الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض القاهرة الدولي.. جدل بسبب الكتب الهدية: بتتحول لـ قراطيس لب

بدون حرمان.. رجيم سريع يحوّل جسمك لآلة حرق للدهون

5 علامات تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ.. تعرف عليها

أقوى من المسكنات آلاف المرات .. تعرفي على أفضل حيلة لتسكين الألم

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ