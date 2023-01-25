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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ جنوب سيناء يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

فودة يتفقد مدرسة
فودة يتفقد مدرسة الزهور ع

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2022 – 2023، بمدرسة الزهور الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، بحضور مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم.
رافق المحافظ اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم.
ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية، لمدة ساعتان بداية من الساعة  9 حتى الساعة 11 صباحًا.
واطمأن المحافظ  خلال جولته على تجهيز اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وتزويد كل لجنة بطبيب أو زائر صحي للإشراف على اللجان.
وناقش المحافظ الطلاب حول أسئلة الامتحانات، وأكدوا أن الأسئلة جاءت مناسبة وتراعي جميع المستويات، وجميعها من المنهج المقرر.
وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى التأكيد على منع دخول أجهزة المحمول باللجان، ومراجعة بيانات الطلاب مع التوقيع ثلاثيًا عليها.
وأكد أنه لم يجري رصد أي مخالفات داخل اللجان، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى من الامتحانات.ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 3355 طالب وطالبة، داخل 75لجنة على مستوى كافة الإدارات التعليمية، بواقع 16 لجنة بمدينة طور سيناء، و5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و5 لجان بمدينة دهب، و5 لجان بمدينة نويبع، و10 لجان بمدينة سانت كاترين، و7 لجان بمدينة أبورديس، و12 لجنة بمدينة أبوزنيمة، و15 لجنة بمدينة رأس سدر.

تفقد الامتحانات

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اللواء خالد فودة امتحانات الاعدادية طورسيناء الزهور

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