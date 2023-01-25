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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبيعه بأزيد من السعر.. محافظ المنوفية ينهي التعاقد مع مسئول منفذ بيع لحوم الزراعة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

قرر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنهاء تعاقد مسئول منفذ بيع اللحوم الطازجة التابع لمديرية الزراعة بشبين الكوم، وإحالة اللجنة المسئولة عن متابعة الأسعار والجودة للشئون القانونية لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفى.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة للمنفذ الكائن أمام كوبرى مبارك بحي شرق للتأكد من الإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة بقوائم الأسعار والإطمئنان على مستوى جودة المنتجات المعروضة.

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وخلال تفقده ، أجرى محافظ المنوفية حواراً مع أحد المواطنين استفسر فيه عن جودة اللحوم وأسعارها، وبسؤاله تلاحظ قيام مسئول المنفذ بالبيع بأزيد من السعر المعلن من (160 إلى 170) للكيلو الواحد بالمخالفة للسعر المقرر ، وعلى الفور كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع رئيس حى شرق بالتواجد اليومى والمتابعة الدورية للمنفذ لإحكام الرقابة ومراجعة كافة الأسعار والتشديد بالإلتزام بالبيع بالأسعار المعلنة حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعهم من الإستغلال.


وأكد محافظ المنوفية إستمرار جولاته المفاجئة بكافة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بنطق المراكز والمدن للتأكد من منظومة الأسعار وتوافر جميع السلع الأساسية والإحتياجات الضرورية وإتاحتها بصفة مستمرة للمواطنين، مؤكداً إستمرار التنسيق مع وزارة الزراعة في التوسع لإقامة المزيد من المنافذ والشوادر لضمان تلبية متطلبات واحتياجات أهالى المحافظة.

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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