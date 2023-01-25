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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتهمت محاميها بسرقة خاتم ألماس.. تغريم ليلى غفران 30 ألف جنيه

ليلى غفران
ليلى غفران

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية ، حكما بتغريم ليلى غفران 20 ألف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا بالحق المدني في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلى غفران في اتهامها بالإساءة إلى محاميها، واتهامه بسرقة خاتم ألماس.

وكانت ليلى غفران اتهمت محاميها السابق حسن أبو العنين بسرقة خاتم مرصع بالألماس، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، وذلك بعد مرور أكثر من 11 عامًا على غلق هذه القضية؛ الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثيرين من مُستخدمي التواصل الاجتماعي عن مصير الخاتم المرصع بالألماس.

اتهمته بسرقة خاتم ألماس.. الحكم على الفنانة ليلى غفران بتهمة التشهير بمحاميها.

شهرت بي عشان ترجع تغني تاني.. محامي الفنانة ليلى غفران يكشف تفاصيل قضية السب والقذف

وقال المحامي حسن أبو العنين لـ القاهرة 24، إنه عندما تم القبض على الفتاة وبحوزتها خاتم الألماس؛ طلبت النيابة من الفنانة ليلى غفران الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم، إلا أن الفنانة لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها.

وأضاف حسن أبو العنين، أنه تفاجئ بكتابة الفنانة ليلى غفران منشور على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تتهمه فيه باستيلائه على خاتمها الألماس بعد مرور 11 عامًا على واقعة السرقة، لافتًا إلى أنه توجه إلى مباحث الإنترنت وحرر محضرًا بالواقعة وبأن جميع ما ورد في المنشور من اتهامات غير صحيحة، كما طالب بمبلغ مليون جنيه تعويضًا لما وقع عليه من ضرر من قبل الفنانة.

محكمة القاهرة الاقتصادية ليلى غفران القاهرة الاقتصادية

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