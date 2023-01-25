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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زلزال يثير رعب المصريين .. ماذا قالت البحوث الفلكية عنه ؟

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل ،بعد ظهر اليوم/الأربعاء/، وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر شرقي البحر المتوسط، شعر بها المواطنون فى مصر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

شاهد الفيديو:


وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد سجلت منذ قليل وقوع زلزال بقوة 6 درجات شرقي البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية.


وأكد القاضي، إن عمق الزلزال 54 كم، وشعر به سكان عدد من المحافظات، وجارى إصدار بيان تفصيلي عن الزلزال.

وشهدت منذ قليل محافظة القاهرة ، زالزال شعر به المواطنون ، وقد صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، لـ"صدى البلد" بأنه قد سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد زلزالا بقوة 6 درجات فى شرق البحر المتوسط ويبعد  502 كم من السواحل المصرية وجارى تفسير البيانات.

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الإرشادات الهامة والسليمة التي يجب أن يتبعها المواطنون حال شعورهم بحدوث زلزال.

وأوضح المعهد، أن الهدف من نشر تلك الإرشادات هو زيادة الوعي لدي المصريين بالطريقة الصحية للتعامل مع الزلزال.

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