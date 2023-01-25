اليوم .. منى زكي في رأس البر من أجل «تحت الوصاية»

تواصل الفنانة منى زكي، تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “تحت الوصاية” اليوم في رأس البر.

ومن المفترض ان تنتهي منى زكي، من تصوير عدد كبير من المشاهد للحاق بعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٣.

وتدور أحداث المسلسل في دمياط، حيث تعمل منى زكي في توريد الأسماك والجمبري، بعدما امتلكت مركب صيد.

مسلسل “تحت الوصاية” من بطولة منى زكي، نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.