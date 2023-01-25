نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ومدينة الطالبات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، يرافقه إبراهيم خضر، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، وأيمن حسن، مدير الشئون القانونية بفرع البنات ومكتب الشئون القانونية بالمدينة الجامعية؛ لجان الامتحانات بكليات: التربية الرياضية للبنات، والطب، والتجارة؛ للاطمئنان على انتظام الامتحانات في أيامها الأخيرة، والتقى بعض الطالبات الوافدات ووعدهن بحل المشاكل المتعلقة بهن في أقرب وقت.

وشملت الجولة تفقد كافتريا فرع البنات، واطلع نائب رئيس الجامعة على محتويات الكافتيريا، وتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات الغذائية المعروضة، مشددًا على الاهتمام بالنظافة والمتابعة الدائمة والمستمرة.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر؛ لمتابعة سير العمل بمطبخ المدينة الجامعية ومطعمها.

وفي ختام الجولة حرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات في آخر أيام الامتحانات، جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، ومديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.