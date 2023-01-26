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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبو لهب أم خالتي أطاطا..تمثال جديد يثير السخرية في شوارع أسيوط|أعرف الحكاية

التمثال الجديد والقديم
التمثال الجديد والقديم

تزخر مصر دائما بالموهوبين في جميع المجالات، لأنها مهد الحضارات، وجميع كليات الآثار والتربية الفنية بها مبدعون قادرون على صناعة تماثيل وشكل حضاري مميز لمداخل بعض المدن، ولكن ما حدث في مدخل مدينة أبوتيج التابع لـ محافظة أسيوط كان خارج التوقعات.

تماثيل غريبة تثير السخرية على مدخل مدينة أبوتيج

حيث قام مجلس المدينة في البداية بوضع تمثال فرعوني مشوه المعالم بجلس على مركب، ووسط تفاعل كبير من ابناء المدينة بسبب الشكل الغريب للتمثال اضطر مجلس المدينة إلى رفع التمثال من مكانه، ليضعوا مكانه بعد إزالته تمثالين جديدين مجهولي الهوية.

حيث سادت حالة من الجدل والسخرية على صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأسيوط، بعد إنشاء تمثالين جديدين مجهولي الهوية بمدخل مدينة أبوتيج، ووصفهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ "أم المزيرة حلوة وقصيرة"، منتقدين قيادات مجلس المدينة بتجاهل أعلام مركز أبو تيج ووضع تماثيل مجهولة الهوية.

أصنام قريش

البداية عندما قام مجلس مدينة أبو تيج بوضع تمثال فرعوني مشوه المعالم يجلس على مركب أمام مدخل مجلس المدينة، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا صور التمثال ساخرين منه ووصفوه بـ “أصنام قريش”، وبعد ساعات من وضع التمثال قامت رئاسة مركز ومدينة أبو تيج بإزالة التمثال.

وفوجئ سكان مدينة أبو تيج، مساء أمس الأربعاء، بوضع تمثالين آخرين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهما واصفينهما بـ "أم المزيرة حلوة وقصيرة"، منتقدين شكل التمثال، وأكدوا أنه لا يعبر عن أعلام مركز أبو تيج، خاصة أن المركز أنجب الكثير من الأعلام، ومنهم الشاعر محمد يونس القاضي، ابن قرية النخيلة، مؤلف نشيد "بلادي بلادي"، والعارف بالله أحمد الفرغل، سلطان الصعيد ابن قرية بني سميع، والشيخ أحمد حسن الباقوري، ابن قرية باقور، وغيرهم من الأعلام الذين يعبرون عن هوية مركز أبو تيج.

وعلق أحد رواد “فيس بوك” ساخرا من التمثال قائلا: "أنا رفعت إيدي خلاص يا عم عبده.. إنت تعمل ما يحلو لك.. هو عاجبكم الموضوع والترند باين.. دي أم المزيرة حلوة وقصيرة اللي كانوا بيخوفونا بيها زمان ويقولوا عايشة في زنقور، كان في مدرسة الفرغل الإعدادية والجدع كان يعدي بالليل من قدامها".

فيما قال آخر: “كفاية معافرة فيما لا يجدي بالله ما تسد نفسنا تاني عن الحضارة.. ذهب أبو لهب وسيكون إبليس أم ماذا؟”.

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