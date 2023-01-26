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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

2 فبراير.. الحكم على مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان

صدى البلد

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، مد أجل الحكم  على الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي لجلسة الخميس المقبل 2 فبراير .

سخر من كرامة المرأة..ماذا قدم المحامي في اتهام مبروك عطيه بازدراء الأديان

محكمة الجنح تصدر حكمها على الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان.. اليوم


وكان قدم محامي بجنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية، لسخريته من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية، وقال إن الدكتور مبروك عطية قام بازدراء الأديان، لافتًا إلى أنه وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عندما قال: لا السيد المسيح ولا السيد المريخ.

مبروك عطية 

وتابع البلاغ: قاصدًا وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي لأن الديانتين قد اجتمعا على تكريم السيد المسيح ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة ومن هنا توفر القصد الجنائي، أولًا لا يقبل أحد أن يكون هناك دعابة أو هزار في الأديان أو حتى ذلة لسان فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأى في تجديد الخطاب الديني.

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