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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة تتصاعد .. قرار عاجل من بولندا ضد ألمانيا

ألمانيا وبولندا
ألمانيا وبولندا

قال نائب وزير الخارجية البولندي، أركاديوس موليارتشيك، المفوض من الحكومة البولندية للتعويضات، إن بولندا تبادر في مجلس أوروبا بتبني قرار بشأن دفع تعويضات من جانب ألمانيا عن الأضرار التي سببتها الحرب العالمية الثانية.

وقال موليارتشيك، في إفادة صحفية: "خلال الدورة الأخيرة لمجلس أوروبا، بادر الوفد البولندي بإعداد مشروع قرار بشأن مسألة تعويض ألمانيا للمواطنين الذين عانوا من الحرب العالمية الثانية".

وأوضح أن مشروع القرار يتعلق بـ"دراسة قضية إعمال الحق في التعويض عن الأضرار للمواطنين البولنديين، فضلاً عن عدم الوصول إلى المسار القضائي والمحاكمة العادلة بشأن هذه القضايا".

وقال موليارشيك، إن المشروع وقع عليه 35 برلمانيا من 11 دولة من مجلس أوروبا.

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وفي الوقت نفسه، أشار نائب وزير الخارجية البولندي إلى "عدم التناسق" في دفع تعويضات التعويضات للمواطنين الذين عانوا من الحرب العالمية الثانية.

وقال موليارشيك: "حصل مواطنو بعض الدول على مزايا تعويضية ، ولم يحصل مواطنو دول أخرى، ولا سيما أوروبا الوسطى والشرقية ، على مثل هذه المزايا".

وأضاف: " أوروبا ودول مجلس أوروبا لا تعرف ذلك، لذلك نريد أن تكون هذه القضية موضوع دراسة”.

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