المجلس التصديري: ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة سببه تخفيض الأسعار

أكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن السوق الأمريكي هو الأكبر بالنسبة لنا في ملف تصدير الملابس الجاهزة والسوق الأوروبي من الأسواق المستهدفة".

وأوضحت لويس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة" والمذاع عبر قناة "الحياة":"ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة سببه تخفيض الأسعار والتنافس مع الدول الأخرى التي تصدر الملابس الجاهزة .

وأكملت :"حجم الصادرات المصرية لأوروبا ارتفع بقيمة 31 % ووصلنا لـ 504 ملايين دولار"، مضيفة:" نأمل تحقيق من 20 لـ 30 % زيادة في حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة".