خبير استراتيجي: الاسلحة الأوروبية في أوكرانيا كثيرة للغاية وتثير قلق روسيا

أكد أحمد عليبة، رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن الجانب الاوكراني مُصر على استكمال المعركة للنهاية أمام روسيا، وروسيا ترى أن أوكرانيا تتحول لقوة عسكرية غربية وفي منظومات استراتيجية عسكرية تسبب قلق للنظام الروسي في أوكرانيا.

وأشار أحمد عليبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، إلى أن الأسلحة الغربية التي ترسل من كبرى دول أوروبا لأوكرانيا كثيرة للغاية، مؤكدا أن الجانب الروسي ما زال لديه أسلحة لم يخرجها للمعركة.

وشدد احمد عليبة، على أهمية الدعم الذى تقدمه جيوش أوروبا لأوكرانيا، لافتا إلى أن دولة مثل المانيا لديها جيش قوي وتحاول استعادة الأمجاد وهي دولة عندها امكانيات عسكرية وخطة تسليح لعشر سنوات، كما أن اليابان أيضا في آسيا عندها امكانيات عسكرية صاعدة بقوة.