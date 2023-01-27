أعرف سعر ومواصفات هاتف realme C35

يعتبر جهاز ريلمي C35 هو الأحدث في سلسلة الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية، المقدمة من العلامة التجارية لتوفير المزيد من الخيارات أما المشترين.

وفقا لتقرير موقع mysmartprice يحصل realme C35 على شاشة Full HD + وكاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت رام مع سعة تخزين أساسية 64 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال كارت ذاكرة خارجي، كما أن عمر البطارية جيد أيضًا.

Realme C35

المواصفات الكاملة لـ Realme C35

يأتي الهاتف مع شاشة قطرها 6.6 بوصة IPS LCD ودرجة سطوع 600 شمعة لكل متر مربع مع نسبة شاشة إلى الهيكل 84.62 % وتقدم دقة وضوح 1080 في 2408 بيكسل مع كثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة مع قدرة على عرض 16 مليون لون.

بالنسبة لأبعاد هيكل جهاز Realme C35 فهو يأتي بوزن إجمالي 189 جم، وطول 6.47 بوصة مع عرض 2.98 بوصة وسمك 0.32 بوصة مع مستشعر بصمات الأصابع و FaceUnlock ويأتي بلون الأسود والأخضر.

Realme C35

يتم شتيغل هاتف ريلمي C35 من خلال معالج وحدة مركزية Unisoc T616 ثماني النواة مع اثنين من النوى Cortex A75 بتردد 2 جيجاهرتز وستة ونوى Cortex A55 بتردد 1.8 جيجاهرتز مع بنية 64 بت ودقة تصنيع 12 نانومتر، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G57 MP1 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X أو 6 جيجابايت رام مع سعة تخزين أساسية 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت روم نوع UFS 2.2، كما يدعم بطاقات microSD لزيادة مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت.

يحزم الجهاز بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات ويأتي بنظام تشغيل Android v11 مع واجهة مستخدم Realme UI

بالنسبة لإعداد الكاميرا، نجد في اللوحة الخلفية إعداد ثلاثي للكاميرا، المستشعر الرئيسي فتحة عدسة واسعة بدقة 50 ميجابيكسل بينما العدسة الثانية لتصوير الماكرو فتحة عدسة f/2.4 ودقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر للعمق بدقة 0.3 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.8، بينما نجد الكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.0.

سعر هاتف ريلمي C35 يبلغ 11,999 روبية،أما في الأسواق المصرية ويباع بسعر 5500 جنيه تقريبا للنسخة الأساسية وحوالي 6000 آلاف جنيه لنسخة سعة تخزين الـ 128 جيجابايت.