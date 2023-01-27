الدولار يتهاوي أمام اليورو.. ومفاجأة في سعر الصرف بالبنوك اليوم

أفاد تقرير، لقناة “العربية”، أن اليورو يواصل قفزاته مقابل الدولار، و وصل اليورو لأعلي مستوي له في 9 اشهر أمام الدولار .



وأضاف التقرير، ان المركزي الأوروبي ينوي رفع الفائدة بنسب كبيرة، التوقعات بزيادة الفائدة 0.5% في فبراير ومارس، مضيفا، ان المركزي الأوروبي سيستمر بالزيادات في الأشهر المقبلة.



وأكد التقرير، ان توجه “المركزي الأوروبي” يخالف نهج الاحتياطي الفيدرالي بعد توقع بخفض “الفيدرالي للفائدة علي الدولار .

واشار التقرير، إلي ان وول ستريت ترجح زيادة 0.25% بإجتماع الفيدرالي ثم التوقف بعد ذالك لبقية العام الحالي.



تعطيل العمل 3 أيام في البنوك



وقد اعلن البنك المركزي المصري، عن تعطيل العمل بالبنوك من يوم الخميس، نظرا للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير و عيد الشرطة الـ 71.





وقال البنك المركزي المصري، ان البنوك تم منحها إجازة رسميا خلال ذلك اليوم، و سيتم استئناف العمل بالجهاز المصرفي يوم الأحد من الأسبوع التالي.

وبحسب تعليمات البنك المركزي المصري فإن البنوك ستحصل علي 3 أيام إجازة تبدأ من الخميس بخلاف يومي العطلة الأسبوعية المعتادة بيومي الجمعة و السبت من كل أسبوع.

سعر الدولار في اخر تحديث له



وسجل الدولار في اخر تحديث له في عدد من البنوك المصرية أمام الجنيه نحو 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.