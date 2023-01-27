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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار يتهاوي أمام اليورو.. ومفاجأة في سعر الصرف بالبنوك اليوم

اسعار العملات
اسعار العملات

أفاد تقرير، لقناة “العربية”، أن اليورو يواصل قفزاته مقابل الدولار، و وصل اليورو لأعلي مستوي له في 9 اشهر أمام الدولار .
 

وأضاف التقرير، ان المركزي الأوروبي ينوي رفع الفائدة بنسب كبيرة، التوقعات بزيادة الفائدة 0.5% في فبراير ومارس، مضيفا، ان المركزي الأوروبي سيستمر بالزيادات في الأشهر المقبلة.
 

وأكد التقرير، ان توجه “المركزي الأوروبي” يخالف نهج الاحتياطي الفيدرالي بعد توقع بخفض “الفيدرالي للفائدة علي الدولار . 

واشار التقرير، إلي ان وول ستريت ترجح زيادة 0.25% بإجتماع الفيدرالي ثم التوقف بعد ذالك لبقية العام الحالي. 


تعطيل العمل 3 أيام في البنوك

وقد اعلن البنك المركزي المصري، عن تعطيل العمل بالبنوك من يوم الخميس، نظرا للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير و عيد الشرطة الـ 71.

 

وقال البنك المركزي المصري، ان البنوك تم منحها إجازة رسميا خلال ذلك اليوم،  و سيتم استئناف العمل بالجهاز المصرفي يوم الأحد من الأسبوع التالي.
 وبحسب تعليمات البنك المركزي المصري فإن البنوك ستحصل علي 3 أيام إجازة تبدأ من الخميس بخلاف يومي العطلة الأسبوعية المعتادة بيومي الجمعة و السبت من كل أسبوع. 

سعر الدولار في اخر تحديث له 
 

وسجل الدولار في اخر تحديث له في عدد من البنوك المصرية أمام الجنيه نحو 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار علي موقع البنك المركزي المصري

 ونشر البنك المركزي المصري سعر الدولار في اخر تحديث له علي موقعه الرسمي أمام الجنيه نحو 29.8286 جنيه للشراء و 29.9233 جنيه للبيع.

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