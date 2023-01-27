لقاءات توعوية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المنشآت العامة بالسويس

واصل فريق الإعلام والتوعية بمديرية الصحة بالسويس تنفيذ اللقاءات التوعية مع المواطنين بالسويس حيث عُقِد لقاءاً للتوعية بوحدة طب أسرة الشلوفة ، واستهدف اللقاء التعريف والتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوضيح آلية التسجيل ، كما تم استعراض مقومات المنظومة في تقديم خدمات طبية ذات جودة لجميع المواطنين و الرد علي إستفسارات المواطنين حول المنظومة الصحية الجديدة المزمع انطلاقها قريباً.

وتناول اللقاء التوعوي ، التأكيد على أن الأسرة بكل أفرادها هي وحدة التغطية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بدلاً من تغطية المنتفعين فقط لكونه نظام تكافلي إجتماعي يستهدف ضمان التغطية الشاملة ، وتلتزم الدولة بدفع إشتراكات الغير قادرين .

ومن جانبه فقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان ، أن لقاءات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل مستمرة في جميع المنشآت العامة بمحافظة السويس بهدف تعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة ولحث المواطنين علي سرعة التسجيل بها وإجراء الفحص الطبي الشامل وذلك لضمان حصولهم والتمتع بكافة الخدمات الطبية المتطورة المقدمة من خلال«التأمين الصحي الشامل» عند التشغيل الرسمي للمنظومة .

وفي سياق متصل فقد كلف «الحفناوي» الجهات المعنية بصحة السويس ، بتشديد الرقابة والمتابعة لوحدات ومراكز طب الأسرة ، بهدف تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات الطبية ، داعياً جميع المواطنين بسرعة النزول و التسجيل في اقرب وحدة أو مركز طب أسرة بصور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة وللأبناء البالغين و صور شهادات الميلاد المميكنة للأطفال مع إيصال أي مرفق أو عقد إيجار مثبت به محل السكن الفعلي .