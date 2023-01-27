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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لكهربا| كولر يفاضل بينه وشادي حسين للخروج من قائمة كأس العالم

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يفاضل بين الثنائي شادي حسين ومحمود كهربا للخروج من قائمة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب مطلع فبراير القادم.


وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" هناك مفاضلة بين خروج شادى حسين أو محمود كهربا من قائمة كأس العالم حال الإعلان فى الساعات الماضية عن ضم مهاجم جديد".

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وتابع:"توجد حالة من الانقسام داخل النادي الأهلي على تواجد محمود كهربا فى قائمة مونديال الأندية فاللاعب لديه جلسة استماع أمام الفيفا يوم 2 فبراير والفريق مرتبط بلقاء أوكلاند سيتى".


وأضاف:"الاتجاه الأخر في الأهلي يطالب بخروج شادى حسين من القائمة فى ظل وجود محمد شريف وبيرسى تاو والمهاجم الأجنبى المتوقع وصوله فى الساعات المقبلة".

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