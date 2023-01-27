ملك الأكشن.. وصلة غزل بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقاطع فيديو وصور من كواليس أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبد العزيز، علي الصور بتعليق رومانسي، كاتبًا: “مالك بس يا ملك الأكشن”.

وردت ياسمين عبد العزيز بأشكال وجوه ضاحكة، وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع تعليق أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز.

واحتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز فى كواليس تصوير مسلسلهما الجديد ضرب نار.



وتداول عدد من فريق عمل مسلسل ضرب نار مجموعة من الصور أثناء احتفال العوضي بعيد ميلاد زوجته، والتقاطه العديد من الصور التذكارية معها بجانب فريق عمل المسلسل.

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها



واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها الـ 43، فهى من مواليد عام 1980 وتخرجت في الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات وهي في الـ15 من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات.

تصوير مسلسل ضرب نار



وفي سياق متصل تصور مسلسلها ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضي، والذى يعد ثالث تعاون درامي بينهما، بعدما قدما سويا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى مالوش كبير" العام قبل الماضى.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدي، ماجد المصري و هدى الإتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة.