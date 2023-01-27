وزارة الشباب تنظم ندوة حول فن كتابة القصة القصيرة

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، استعراض أنشطتها وبرامجها ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مركز المعارض بالتجمع الخامس، والمقرر استمراره حتى 6 فبراير 2023، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي هذا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة علي كافة المستويات ، تحمل الفعاليات شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" ، حيث نظمت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للنشء ، ورش عمل متنوعة حول:" فن كتابة القصة القصيرة بمشاركة حسنات الحكيم _ مدير تحرير بجريدة الأخبار، و الرسام أحمد عبد العليم _بجريدة الاخبار، و ورشة آخري لـ"فن الكاريكاتير "بريشة الفنانة نسمه اشرف " ، و ورشة "الاكسسوار" للفنانة رنا حاتم.

في ذات السياق، عقدت الإدارة المركزية لتمكين الشباب "جلسات حواريه " تحت عنوان "طور وغير"، كذلك ورشة أندية المناخ إدراها نخبة متميزة من مدربي ومنسقي أندية المناخ بالوزارة.

كما نظمت الوزارة عدد من اللقاءات حول التوعية بالقضايا المجتمعية ، الرواق الازهري بالتعاون مع الأزهر الشريف بحضور الشيخ أحمد مكي _مقدم برنامج" قادة فكر"، الشيخ أحمد همام ، الشيخ حسن عزام من علماء الأزهر الشريف.

وحرصًا من الوزارة علي تنمية الوعي والمعرفة لدي النشء والشباب ،ودعم قدراتهم وتطويرها ،

تضمن جناح وزارة الشباب والرياضة ، كُتب لأهم البرامج المنفذة بالوزارة ، عروض وثائقية لمشروعات الوزارة المتنوعة " تنمية النشء - التنمية الرياضية _ تنمية الشباب - تمكين الشباب التعليم المدني - المدن للشباب _مراكز الشباب وبرنامج "ريحانة وابليكش "كياني"