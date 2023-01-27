عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تخلي سفارتها في أذربيجان.. تفاصيل

إيران تخلي سفارتها
إيران تخلي سفارتها في أذربيجان

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الجمعة، إن طهران قامت بإخلاء سفارتها في العاصمة الأذربيجانية باكو، عقب هجوم مسلح استهدف سفارة أذربيجان في طهران.

 

وذكر موقع صحيفة "همشهري" الحكومية الإيرانية، أن "موظفي السفارة الإيرانية في باكو سارعوا إلى مغادرة مبنى السفارة في العاصمة باكو".


ولم يصدر أي موقف رسمي من وزارة الخارجية الإيرانية أو السفارة في باكو بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية عن إخلاء السفارة في باكو ومغادرة الموظفين فيها.

 

ولقي رئيس الفريق الأمني في السفارة الأذربيجانية مصرعه بينما جرح اثنان آخران إثر هجوم رجل إيراني مسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران.

 

وبرر منفذ الهجوم الذي نقل عنه مسؤولون إيرانيون إن "زوجته وقبل 10 أشهر قامت بزيارة السفارة الأذربيجانية ولم تعد إلى البيت إلى الآن".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

تعليق أسامة نبيه عن عودة فيريرا لنادي الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

الكيمياء غدارة.. نساء يبحثن عن الشهرة والمال بعرض أجسادهن على السوشيال ميديا

شاهد لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان

الرئيس السيسي يجتمع بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال في أذربيجان

إيران تخلي سفارتها في أذربيجان.. تفاصيل

الصوت الأخير لراديو BBC بالعربي.. كيف استرجع المصريون ذكرياتهم معه؟

بحضور مفتى الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرثومة المعدة.. الأعراض وطرق العلاج والوقاية

تجنبهم فورا.. 4 أبراج ترى الزواج هروبا من المسؤلية المالية

قبل ما تشرب.. شاهد الفرق بين النسكافية المغشوش والأصلي بعد التحضير

أكل فاسد وأسماك محرمة دوليا.. صاحبة مطعم تكشف تفاصيل مرعبة

فيديو

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

ظاهرة غريبة في طقس اليوم.. تحذير من الأرصاد.. فيديو

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار.. فيديو

مش هتشتروه تانى.. تعرف على أضرار ناجتس الدجاج.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ