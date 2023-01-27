إيران تخلي سفارتها في أذربيجان.. تفاصيل

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الجمعة، إن طهران قامت بإخلاء سفارتها في العاصمة الأذربيجانية باكو، عقب هجوم مسلح استهدف سفارة أذربيجان في طهران.

وذكر موقع صحيفة "همشهري" الحكومية الإيرانية، أن "موظفي السفارة الإيرانية في باكو سارعوا إلى مغادرة مبنى السفارة في العاصمة باكو".



ولم يصدر أي موقف رسمي من وزارة الخارجية الإيرانية أو السفارة في باكو بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية عن إخلاء السفارة في باكو ومغادرة الموظفين فيها.

ولقي رئيس الفريق الأمني في السفارة الأذربيجانية مصرعه بينما جرح اثنان آخران إثر هجوم رجل إيراني مسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران.

وبرر منفذ الهجوم الذي نقل عنه مسؤولون إيرانيون إن "زوجته وقبل 10 أشهر قامت بزيارة السفارة الأذربيجانية ولم تعد إلى البيت إلى الآن".