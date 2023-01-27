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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو لجمع نصف مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين

صدى البلد

أطلقت منظمة الأمم المتحدة وحلفاؤها، نداءً لجمع 502 مليون دولار دعما للأراضي الفلسطينية المحتلة، لمساعدة 1.6 مليون شخص.

وذكر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 تشمل أكثر من مليوني شخص بأنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحاجة إلى المساعدات.

وتشمل خطة الامم المتحدة أكثر من 200 مشروع لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وسبل كسب الرزق بالإضافة إلى دعم الرفاه النفسي والجسدي للسكان.

وأعرب البيت الأبيض، عن قلقه الشديد؛ إزاء تصاعد وتيرة العنف في فلسطين؛ إثر غارات جويّة شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في إفادة صحفية له، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتّحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضا من الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو من غزة، ونعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة.

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