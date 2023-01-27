وفاة إمام على باب المسجد قبل خطبة الجمعة في الشرقية

شهد المسجد الكبير بقرية بني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة واقعة سقوط الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل إمام وخطيب المسجد الكبير مغشيا عليه أمام باب المسجد خلال استعداده لإلقاء خطبة الجمعة وتم نقله الي احد الأطباء وتبين انه توفي وتم تشييع الجثمان عقب صلاة المغرب وسط جنازة شعبية مهيبة.

أكد أهالي القرية ان الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة وكان دائما فاعلا للخير مقداما علي المساعدة فيه وكان يتمتع بموهبه الخطابة وعن اللحظات الأخيرة في حياته أشار الأهالي الي ان الفقيد قام بالوضوء بمنزله إستعدادا لأداء صلاة الجمعة وقام بالحضور الي المسجد وقبل دخوله المسجد وعلي باب المسجد سقط مغشيا عليه.

واستكمل الاهالي انه علي الفور تم نقل الشيخ "إسماعيل" الي احد الأطباء ولكنه كان فارق الحياة ليتم تشييع الجثمان بعد صلاة المغرب بحضور المئات من اهالي القرية والقري المجاورة ورجال مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأضاف أهالي قرية بني حسين أن الفقيد متزوج ولدية ثلاثة أبناء أكبرهم بإحدي كليات جامعة الأزهر والجميع يشهد للأسرة بحسن الخلق والإلتزام والتديين كما ان الفقيد كان محبوبا من الجميع وكان يقوم بإلقاء الخطابة بالمسجد الكبير بالقرية.

وعلي جانب آخر فق توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل (رحمه الله) إمام وخطيب المسجد الكبير ببني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية المتوفى اليوم الجمعة 27 /1 /2023م أثناء دخوله المسجد لأداء خطبة الجمعة.

سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

كما قرر وزير الأوقاف صرف ( 50 ) ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر ، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.