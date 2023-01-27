عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة إمام على باب المسجد قبل خطبة الجمعة في الشرقية

الفقيد الي رحمة مولاه
الفقيد الي رحمة مولاه

شهد المسجد الكبير بقرية بني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة واقعة سقوط الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل إمام وخطيب المسجد الكبير مغشيا عليه أمام باب المسجد خلال استعداده لإلقاء خطبة الجمعة وتم نقله الي احد الأطباء وتبين انه توفي وتم تشييع الجثمان عقب صلاة المغرب وسط جنازة شعبية مهيبة.

أكد أهالي القرية ان الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة وكان دائما فاعلا للخير مقداما علي المساعدة فيه وكان يتمتع بموهبه الخطابة وعن اللحظات الأخيرة في حياته أشار الأهالي الي ان الفقيد قام بالوضوء بمنزله إستعدادا لأداء صلاة الجمعة وقام بالحضور الي المسجد وقبل دخوله المسجد وعلي باب المسجد سقط مغشيا عليه.

واستكمل الاهالي انه علي الفور تم نقل الشيخ "إسماعيل" الي احد الأطباء ولكنه كان فارق الحياة ليتم تشييع الجثمان بعد صلاة المغرب بحضور المئات من اهالي القرية والقري المجاورة ورجال مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأضاف أهالي قرية بني حسين أن الفقيد متزوج ولدية ثلاثة أبناء أكبرهم بإحدي كليات جامعة الأزهر والجميع يشهد للأسرة بحسن الخلق والإلتزام والتديين كما ان الفقيد كان محبوبا من الجميع وكان يقوم بإلقاء الخطابة بالمسجد الكبير بالقرية.

بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية شاملة بالمجان بقرية السعادات في بلبيس

وعلي جانب آخر فق توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل (رحمه الله) إمام وخطيب المسجد الكبير ببني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية المتوفى اليوم الجمعة 27 /1 /2023م أثناء دخوله المسجد لأداء خطبة الجمعة.

سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

كما قرر وزير الأوقاف صرف ( 50 ) ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر ، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

الشرقية محافظة الشرقية خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة صلاة الجمعة محمد مختار جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

فعل وقح.. تعليق روسي شديد اللهجة على حرق المصحف الشريف

بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

مفاجأة مدوية| حظر السجائر الإلكترونية داخل الأماكن العامة.. تفاصيل

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

ترشيحاتنا

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

وفاة إمام على باب المسجد قبل خطبة الجمعة في الشرقية

92 مليون يورو .. الرئيس الأوكراني يعلن عن حزمة مساعدات جديدة من بلجيكا

بعد اقتحام مخيم جنين.. دعوة عاجلة من فرنسا إلى إسرائيل وفلسطين

حسن شاكوش يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني .. شاهد

حسام موافى: تليف الكبد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس سي و بي والبلهارسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان مكشوف.. هنا شيحة تثير ضجة بإطلالة جديدة

قبل 3 سنوات.. خطوة بسيطة تكشف إصابتك بمرض الزهايمر

احترس من أكلها.. أطعمة يجب تجنبها لمرضى السكر

لم يرها أحد| اكتشاف ورقة غامضة من كتاب الموتى .. ماذا سطّر الفراعنة؟

فيديو

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

دقيق وسكر وأرز.. ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية مخبأة في مخازن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ