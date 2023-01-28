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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلاء بدر: أكره أغاني النكد وأتعامل مع الأدوية بحذر.. فيديو

نجلاء بدر
نجلاء بدر

كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن نوع الفاكهة المفضلة لديها، حيث  أنها من عشاق الموز، كما أنها تحب أن يناديها الأشخاص باسم «نوجي» تخليدا لقطتها التي عاشت معها 17 عاما ونفوقها بعد ذلك بسبب مرضها.


وأضافت نجلاء بدر، خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم شيرين سليمان،  أنها تكره الاستماع إلى أغاني النكد، موضحة أن أغنية المطرب عبد الباسط حمودة «دا مكانا وحتة في حتة تانية» واخدة روحها.

 الكريمات


وأوضحت نجلاء بدر، أنها تكره الكريمات بمختلف أنواعها ولا تشرب الماء بصورة مستمرة، كما أن سر جمالها يكمن في تعاملها بحذر مع الأدوية والأطعمة السريعة، بجانب اتباع التعليمات الصحية للحفاظ على رشاقتها.


وأوضحت أنها تتناول أنواع من  الفيتامينات مؤخرا، كما أن لديها تخوف في تناول الأدوية بمختلف أنواعها منذ مرحلة الطفولة. 

 

نجلاء بدر الفنانة نجلاء بدر الكريمات قناة صدي البلد الفيتامينات

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