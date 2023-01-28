جنات: بعض أغانى المهرجانات كلماتها فاضحة والسوشيال ساعدت على انتشارها.. فيديو

أكدت المطربة جنات، أن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار الأغاني الجديدة «المهرجانات»، رغم كونها متواجدة منذ سنوات ولكن تزايد انتشارها مع انتشار السوشيال ميديا.

وأضافت المطربة جنات ، أن مشكلة المهرجانات الرئيسية بعضها يحتوي على كلمات فاضحة، ولا تناسب المجتمع.

وأوضحت جنات أن التنوع في الأغاني أمر جيد، ولكن يجب عدم الإخلال بقيم ومبادئ المجتمع، كما أن نقابة الموسيقيين مؤخرًا لها دور كبير في الحد من انتشار هذه النوعية من الأغاني.

التريند



وأردفت المطربة جنات، أنها لا تفضل أن تقدم أغاني من أجل التريند، ولكنها تقدم أغاني ذات محتوى هادف دون الخروج عن المألوف.

وأشارت المطربة جنات إلى أن فترة كورونا كانت سيئة للغاية حيث أنها لم تقدم أي أغاني جديدة، وحتى عقب العودة بعد ذلك كانت الأمور تغيرت كثيرا.