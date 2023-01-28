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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد قبل الحذف | صور سامسونج Galaxy S23 الرسمية قبل إطلاقه

سامسونج Galaxy S23
سامسونج Galaxy S23

تستعد علامة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لإطلاق أيقونتها المنتظرة Samsung Galaxy S23، إلا أنه تم تسريب الصور الرسمية لحدث إطلاق الهاتف الرائد فى كلاً من ألمانيا وإسبانيا، على أن يتم طرحه بباقي البلدان تدريجياً.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، تكشف الصور عن التصميم النهائي وبدقة واضحة لسلسلة Samsung Galaxy S23، بالإضافة لأسعار جميع إصدارات الهاتف قبل ساعات معدودة من الإطلاق الرسمي بالأسواق.

سامسونج Galaxy S23 

أسعار سلسلة Galaxy S23 الرسمية :

Galaxy S23 :

  • سعة 128 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 950 يورو.
  • سعة 256 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 1009 يورو.

Galaxy S23 Plus :

  • سعة 256 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 1200 يورو.
  • سعة 512 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 1320 يورو.

Galaxy S23 Ultra :

  • سعة 256 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت بسعر 1399 يورو.
  • سعة 512 جيجابايت مع رام 12 جيجابايت بسعر 1579 يورو.
أسعار سلسلة Galaxy S23

جدير بالذكر أن المواصفات التى تم الإعلان عنها حتى الآن مسربة وليس نهائية، ومن المتوقع أن تعلن عنها سامسونج رسمياً فى الساعات القليلة المقبلة.

سامسونج Samsung Samsung Galaxy S23 Galaxy S23 Galaxy

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