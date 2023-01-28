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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار يتراجع| تعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم.. فيديو

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، السبت 28 - 1-2023، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.84 جنيه للبيع، و29.74 جنيه للشراء.

الدولار 

سعر اليورو 
سعر اليورو 32.59 جنيه للبيع، و32.29 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 36.99 جنيه للبيع، و36.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 7.94 جنيه للبيع، و7.90 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 
سعر الدينار الكويتي 97.81 جنيه للبيع، و94.15 جنيه للشراء.

الدولار توك شو برنامج صباح البلد سعر الدولار اليوم سعر اليورو

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