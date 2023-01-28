عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تحذير عاجل.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس اليوم |فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود البلاد اليوم، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد

وتتوقع الأرصاد أيضاً أننا نشهد نشاطا للرياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، أما عن الظواهر الجوية.

ونوهت الأرصاد بأن هناك شبورة مائية ستتكون صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت أمس الجمعة، ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة لتسجل 26 درجة مئوية.

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

شروق عادل صدى البلد الطقس هيئة الأرصاد الجوية منار غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

زيادة الدعم للمواطنين.. بشرى سارة بأرقام الموازنة الجديدة

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

ترشيحاتنا

شرط جديد للمشاركة بـ مبادرة إحلال السيارات .. تعرف عليه

معركة شرسة للسيطرة على فوهليدار.. ولقاء روسي أمريكي هام هذا الأسبوع

الداخلية تكشفت حقيقة حدوث إنفجار بخط غاز طبيعى بالشرقية

وزارة البيئة تنظم وتشارك في فعالية بيئية بمتحف القوات الجوية حول "دور الشباب في حماية البيئة .. الطريق ما بعد COP 27 لطلاب كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف

حطيت منوم فى المشروب.. المتهم بقتل صديقه يعترف بتفاصيل الجريمة

الزواج في مصر أصبح بشروط.. قوانين جديدة لتنظيم إجراءاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش الشاورما بالجبنة| أحلى من المطاعم

علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش

جمال شعبان يكشف عن 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

فستان ناعم.. توبا بويوكستون تخطف الانظار بإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس

فيديو

تحذير عاجل.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس اليوم |فيديو

جرام الذهب يسجل أقل من 1500 جنيه واستقرار سعر صرف الدولار.. فيديو

يسبب «فشل كلوي».. نسكافيه مغشوش بالأسواق يثير ضجة على مواقع التواصل|فيديو جراف

الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ