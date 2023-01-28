تحذير عاجل.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس اليوم |فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود البلاد اليوم، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد

وتتوقع الأرصاد أيضاً أننا نشهد نشاطا للرياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، أما عن الظواهر الجوية.

ونوهت الأرصاد بأن هناك شبورة مائية ستتكون صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت أمس الجمعة، ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة لتسجل 26 درجة مئوية.

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: