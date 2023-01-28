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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القوى العاملة: فرص عمل للشباب في 4 شركات قطاع خاص بالوادى الجديد

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن توفير 29 فرصة عمل في 4 شركات القطاع الخاص العاملة في المحافظة على  تخصصات مختلفة للشباب من سن 20 الي 35 سنة من الذكور من حملة المؤهلات المتوسطة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره، أن تلك الفرص تم توفيرها للشباب الذكور في شركات الوطن جروب، وانترناشيونال جروب، وصحاري، وايرادة بشرق العوينات، للعمل في تخصصات : عامل زراعي، ميكانيكي وكهربائي بيوفيت، و ميكانيكي مولدات، ومشغل أجهزة، وسائق لودر، وفني مولدات، وأفراد أمن، وسائقين، وعمال نخيل.

وأضاف مدير المديرية أنه يتم توفير وجبات وسكن للعاملين، ويتم التقديم من خلال ديوان المديرية او التواصل على أرقام الهاتف الموضحة في المرفقات مع مسئولي الشركات، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب تراعي الحد الأدنى للاجور الذي تم اعتماده وتحسن من مستويات معيشة المواطنين.

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وزير القوى العاملة الوادى الجديد القوى العاملة وزارة القوى العاملة القطاع الخاص

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