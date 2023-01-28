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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آراء الجماهير في إقالة فيريرا وتعيين أسامة نبيه مديرا فنيا لنادي الزمالك.. فيديو

صدى البلد

بعد إعلان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور اقالة فيريرا المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة في مباراة غزل المحلة، وتعيين أسامة نبيه مديرا فنيًا للزمالك.

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير في قرار إدارة نادي الزمالك في تعيين أسامة نبيه مدير فنيًا للزمالك بدلًا من فيريرا بعد الهزيمة أمام غزل المحلة.

وقال سعيد أحمد أن نادي الزمالك يعطي فرصة لأسامة نبيه لأنه مدرب رائع ومحترم ويستحق الفرصة لإثبات كفاءته، وأن وجوده مهم في هذه الفترة مع الفريق

وعلق أحمد حسين "أسامة نبيه هو الأصح للزمالك حاليًا"، وأن عودته للفريق مرة اخري سوف يعيد نشاط النادي، وأن فيريرا مدرب ممتاز لكن فرق السن يختلف.

وأضاف رامي محمد أنه يؤيد هذا القرار و فيريرا اخر فترة قل مجهوده بسبب سنه، وأن أسامة نبيه ليس الأفضل ولكنه المناسب هذه الفترة للزمالك.

ولفت مجدي سعيد أن النادي الزمالك يعطي فرصة لأي مدرب، وأن فيريرا مدرب ممتاز، وأن كل شخص له الحق في إثبات كفاءته وتميزه.

وأضاف نور محمود أن نادي الزمالك يجب إعطاء فيريرا فرصة اخري لإثبات كفاءته ، وأن أسامة نبيه مدرب ممتاز ولكنه مثل فيريرا ما يميز بينهم فرق السن.

واختتم سامح سعيد أن أسامة نبيه مثل فيريرا ما يفرق بينهم فقط هو السن، ولكن يجب الاهتمام باللاعبين بشكل اكبر، وأن الإدارة تركز في صفقات جديدة للنادي لاستعادة نشاطه الفترة القادمة.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في منصب المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك، وذلك بعد رحيله عن تدريب النادي.

وأكد «منصور» في تصريحات لقناة ناديه أنه تم تعيين فيريرامستشارًا لمجلس الإدارة بعد الاتفاق مع المجلس، وذلك للاستفادة من خبراته في قطاع الكرة بالكامل وسيتم استلام مهامه فورًا

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