برلماني: زيارات الرئيس السيسي الخارجية تعزز من دور مصر إقليميا ودوليا

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية، تعزز من دور مصر الرائد اقليميا ودوليا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز التعاون المشترك مع جميع دول العالم.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي للهند والمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية الهندية، وما نتج عنها من إعلان الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، يمثل توطيد للعلاقات المصرية مع دول العالم وتوسيع أطر التعاون المشترك لتحقيق مصالح تنموية .

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن البيان المشترك الصادر عن مصر والهند والذي شهد إعلان التعاون في 11 مجالا رئيسيًا، سيمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، مشيدًا بما تضمنه البيان من الاعلان عن رغبة الجانبين في تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصةً الهيدروجين الأخضر، والترحيب بالتوقيع الذي تم مؤخرًا على اتفاقية إطارية ومذكرات تفاهم بين السلطات المصرية وشركات هندية لإقامة مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك التأكيد على أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاق على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة الخضراء بين البلدين.

وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة أذربيجان، تؤكد الحرص على تكوين صداقات جديدة وتحقيق المصالح المشتركة، خاصة أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أذربيجان.