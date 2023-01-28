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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة_الدقهلية: تحرير 197 محضرا وغلق 71 منشأة دون ترخيص.. صور

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت  ذإدارة مراقبة الأغذية عدة  حملات تفتيشية على 215 منشأة تبين أن منها 61 دون ترخيص و10 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة .
وتمكنت الحملات من تحرير  197 محضرا وسحب 113 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1084 كيلو من أغذية متنوعة و 294 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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