انطلاق حملة للنظافة والتجميل بمدينة الشيخ زويد وقراها

انطلقت حملة للنظافة والتجميل بمدينة وقري الشيخ زويد بمركز الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد ، وإبراهيم ابو شعيره عضو مجلس النواب، بتمويل من رجال الأعمال المجتمع المدني.

وتشمل المرحلة الاولي من الحملة تنفيذ مبادرة التجميل بالشوارع الرئيسية بمدينة الشيخ زويد.

المرحلة الثانية

وتتواصل المرحلة الثانية في قري مركزي رفح والشيخ زويد، وتتضمن : قرى شيبانة برفح وقري وأحياء الجورة، وطريق الجورة ومداخل التجمعات،وابو العراج ، والظهير ،العكور ،والشهاوين ،والمعنية، وابو طويلة وأبو زرعي والشلاق والخروبة بالشيخ زويد.



ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، بعد الانتهاء من نظافة وتجميل مناطق وسط المدينة والطريق الدولي وحي الكوثر.