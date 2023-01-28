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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجوم مسلح ثان في أقل من 24 ساعة بالقدس يستهدف مستوطنين

صدى البلد

قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لإذاعة الجيش إن شخصين أصيبا بالرصاص فيما يشتبه بأنه هجوم فلسطيني بالقرب من البلدة القديمة بالقدس، واصفا الهجوم بأنه "إرهابي"، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز عربي.


وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن الجريحين أصيبا بجروح خطيرة، وقالت الشرطة إن المهاجم "تم تحييده" على حد تعبيرها ويبلغ من العمر 13 لكن عائلة الطفل الفلسطيني نفت بالقطع صلة نجلها في العملية وأكدت أن مروره تزامن صدفة وقت وقوع الهجوم بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية رسمية.

وجاء إطلاق النار بعد يوم واحد من مقتل سبعة برصاص مسلح فلسطيني بالقرب من كنيس يهودي على أطراف المدينة.

فلسطين إطلاق النار إسرائيل الشرطة الإسرائيلية خدمة الإسعاف جروح خطيرة

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