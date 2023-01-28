الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة خطيرة لشعبه

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الشرطة الإٍسرائيلية تطالب أصحاب الأسلحة المرخصة بحملها في أعقاب هجمات القدس.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية بعد هجومي القدس.

وكانت أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت الطوارئ ورفع حالة التأهب للقصوى، مؤكدة اعتقال 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.

وأكدت الشرطة في بيان، أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة المنفذ"، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه عزز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بعد يوم من مقتل سبعة برصاص مسلح فلسطيني بالقرب من كنيس يهودي في ضواحي القدس.