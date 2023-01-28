دبلن .. السفير المصري يشارك في افتتاح معرض أيرلندا السياحي

شارك السفير محمد ثروت سلیم، سفیر جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا في افتتاح معرض أيرلندا السياحي Holiday Show World ، والذي ينعقد بالعاصمة الأيرلندية دبلن خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ يناير ٢٠٢٣، ويعد الفعالية الأبرز لتجمع كبري شركات السياحة والطيران في أيرلندا.

أكد السفير المصري، خلال تصريحاته، على أهمية المشاركة المصرية السياحية بالمعرض، وأثنى على جهود المسئولين في شركة مصر للطيران التي شاركت بشكل مميز في المعرض. كما شارك عدد من شركات السياحة المصرية في الجناح المصري بالمعرض، حيث تم إبراز الإمكانات السياحية والتاريخية العريقة لمصر ومقاصدها السياحية الفريدة من نوعها والتي تشمل جميع أنواع الأنشطة السياحية بدون استثناء.

أشار السفير محمد ثروت سليم إلى أن المشاركة المصرية تعكس حجم الاهتمام بحركة السياحة بين مصر وأيرلندا، والتي تشهد نمواً سريعاً في الفترة الأخيرة، خاصة منذ بدء شركة الطيران الوطنية " مصر للطيران" تشغيل رحلات مباشرة من مصر إلى أيرلندا منذ يونيو ٢٠٢٢، مجدداً التأكيد على دعم السفارة لجميع الجهود الرامية لتعزيز حركة السياحة والسفر بين مصر وأيرلندا.