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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تبحث عن احتياجها من الطاقة في أمريكا الجنوبية

المستشار الألماني
المستشار الألماني

توجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أمريكا الجنوبية، اليوم السبت، في جولة رسمية تقوده إلى أكبر 3 اقتصادات في المنطقة؛ وهي الأرجنتين والبرازيل وتشيلي.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) - على موقعها الإلكتروني - أن شولتس سيلتقي بالرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في بوينس آيرس.

وأضافت الهيئة أن شولتس سيتوجه عقب ذلك إلى تشيلي، التي من المتوقع أن يصلها، غدا الأحد، قبل أن يشرع في زيارة إلى البرازيل تستغرق يومين، حيث سيلتقي بالرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدى اليمين في الأول من يناير الجاري.

وأشارت "دويتشه فيله" إلى أن أهداف شولتس والوفد الألماني - الذي يرافقه في جولته إلى أمريكا اللاتينية - تركز على إقامة علاقات تجارية واقتصادية قوية بين ألمانيا ودول أمريكا الجنوبية، مع تواجد أكثر من 1000 شركة ألمانية حاليًا في البرازيل وحدها.

وذكرت الهيئة الألمانية أن سد احتياجات ألمانيا من الطاقة سيكون أحد المحاور الرئيسية للجولة، خاصة بعد اضطرار ألمانيا إلى تنويع مصادرها من الطاقة بسبب الحرب بين روسيا أوكرانيا، حيث قررت برلين التخلص من الغاز الروسي، فيما تتمتع الجنوبية بثروة معدنية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، التي تأمل ألمانيا في الهيمنة على سوقها العالمي.

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